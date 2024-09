Debate em Londrina termina com confusão entre Barbosa Neto e Diego Garcia

O debate organizado pela Rádio Clube FM com os candidatos à Prefeitura de Londrina, que tinha tudo para terminar em um tom de tranquilidade, foi marcado por uma confusão entre o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT) e o deputado federal Diego Garcia (Republicanos).





O evento desta quinta-feira (19) foi realizado no auditório do Edifício Twin Towers, e contou com seis dos sete candidatos a prefeito.

Nas considerações finais, os prefeituráveis responderam à pergunta “quem não pode ser prefeito de Londrina?”. Na sua participação, Diego Garcia (Republicanos) afirmou que “é quem tem a ficha suja e não consegue ter, sequer, seu registro de candidatura deferido”.





Mesmo sem ter tido o nome citado, Barbosa Neto (PDT), que está recorrendo do indeferimento da sua candidatura e aguarda julgamento no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), teve um direito de resposta concedido.

Na sua fala, Barbosa ressaltou que todos os candidatos em Londrina tiveram a candidatura deferida e, se dirigindo a Garcia, disse que o deputado “quer ser tigrão em Londrina, mas é 'tchutchuca' na sua cidade, que é Andirá”.





Depois da afirmação, os dois prefeituráveis começaram uma discussão mais acalorada - Coronel Villa (PSDB) chegou a se levantar para apartar a confusão. “Ficha suja? Você não conhece minha história”, disparou o ex-prefeito.

Nos últimos segundos da fala, Barbosa afirmou que o deputado “ganha R$ 40 mil por mês” e deveria estar em Brasília “votando os projetos da nossa cidade.





“Infelizmente, está ganhando o dinheiro de vocês, fazendo campanha na nossa cidade e querendo destruir reputações”, finalizou. Barbosa saiu do debate sem atender à imprensa.





À FOLHA, Garcia disse que “infelizmente a carapuça serviu” e que a Clube FM não teve regras claras na concessão dos direitos de resposta. “Quando ele também me menciona e fala do meu salário, isso me daria o direito de resposta, que eu solicitei e não foi dado. Eu apresentei propostas claras”, disse.





