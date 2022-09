Debate entre candidatos ao Senado pelo Paraná ocorre nesta segunda

Ocorre nesta segunda (19) o debate entre os candidatos ao Senado pelo estado do Paraná. A atividade, que será a partir das 19h30, é organizada pelo Coletivo de Sindicatos de Londrina, com apoio do Portal Verdade e da Rádio UEL FM.





Participam do evento os cadidatos Dr. Saboia (PMN), Laerson Matias (PSOL), Roberto França (PCO), Rosane Ferreira (PV), Desiree Salgado (PDT) e Orlando Pessuti (MDB). Já Alvaro Dias (PODE), Sérgio Moro (UB), Paulo Martins (PL) e Aline Sleutjes (PROS) foram convidados, mas não confirmaram presença.

Publicidade

Publicidade





De acordo com os organizadores, a expectativa é que concorrentes possam apresentar suas propostas, principalmente, frente às reinvindicações da classe trabalhadora. "Com a PEC 32, reforma administrativa e uma agenda que pretende retirar ainda mais direitos trabalhistas, torna-se vital que os trabalhadores e trabalhadoras conheçam como vai ser a postura dos candidatos ao senado federal para lutar pela manutenção e ampliação de direitos." comentou o representante do Coletivo, Laurito Porto Lira.





O jornalista Fábio Silveira, que será mediador e fará quatro perguntas aos candidatos, lembra que processo eleitoral é construído pelo dialogo: "Os candidatos devem vir a público para colocar seus posicionamentos. Todos os setores da sociedade, que é complexa e plural, se organizam pra ouvirem os candidatos, saberem o que pensam, o que propõe, isso é importante”.

Publicidade

Publicidade





As questões irão abordam temáticas como precarização do trabalho, privatização de serviço públicos, direitos sociais e violência contra grupos marginalizados. Cada participante, terá três minutos para sua resposta.