Deputado Arilson é reeleito presidente do PT-PR no segundo turno do PED

O deputado estadual Arilson Chiorato foi reeleito presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná. A votação do segundo turno do Processo de Eleições Diretas (PED) aconteceu neste domingo (27). A vitória foi consolidada na tarde desta segunda-feira (28) após a apuração de 269 municípios, que realizaram as eleições, dos 275 habilitados. Arilson fez 8.687 votos.





Com o resultado, o atual presidente consolida sua liderança em todo o estado junto da militância e de lideranças do partido. A eleição foi marcada pela mobilização das bases e pela construção de uma ampla frente interna, que recebeu apoio de diversas correntes internas, como Democracia Socialista (DS), Militância Socialista (MS), Diálogo e Ação Petista (DAP), da maioria da CNB (Construindo Um novo Brasil), Movimento PT (MPT), Articulação de Esquerda (AE).

No Paraná, Arilson também contou com apoios além de lideranças como a ex-presidenta nacional do PT e atual ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Enio Verri, da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, do deputado Tadeu Veneri e do professor Hermes Leão, que disputaram o PED no primeiro turno, das deputadas estaduais Ana Júlia e Luciana Rafagnin, da deputada federal Lenir de Assis e do deputado federal Welton Welter, entre outros.





Arilson avalia que foi essencial para sua vitória o apoio recebido da militância e das forças internas que compuseram sua candidatura. "Essa vitória não é só minha, é da militância, dos coletivos, das lideranças que acreditam em um PT forte, combativo e democrático. Agradeço profundamente cada voto recebido, agradeço quem saiu de casa neste domingo e confiou seu voto no nosso projeto, que é um PT dos Petistas. Vamos seguir juntos, com unidade e coragem, para fortalecer o partido nos municípios, fazer frente à extrema direita no Paraná e reeleger Lula em 2026”, afirmou Arilson.

O presidente reeleito faz questão de ressaltar também que a partir de agora representa a todos, sem distinção. “A disputa acabou às 17 horas, quando encerrou as votações. Vamos dialogar ainda mais com a militância e, inclusive, nos municípios que não obtivemos resultado positivo, porque o nosso projeto é coletivo”, ressalta.





Momento estratégico

A reeleição de Arilson também marca um novo momento de preparação estratégica do partido, com foco na organização da base, na formação política e no fortalecimento de candidaturas próprias para 2026, incluindo a disputa pelo governo do estado e a reeleição do presidente Lula.





“O PED 2025 nos mostrou que, com diálogo, escuta e compromisso com as bandeiras históricas do PT, é possível construir consensos e renovar a esperança da militância em um projeto coletivo, popular e que fortalece a luta por um país mais humano e justo. Por isso, a eleição de Lula é tão importante para nós, porque é o caminho para garantir a continuidade de investimento em áreas sensíveis, como a saúde, que foi abandonada pelo governo anterior. Além disso, o combate à extrema direita será intenso. Não podemos deixar o ódio se enraizar na nossa sociedade”, afirma Arilson.

