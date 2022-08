Deputado chama animais do Pantanal de 'pragas' e propõe caça legal

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) entregou um projeto de lei para legalizar a caça esportiva de animais em Mato Grosso, que abriga a região do Pantanal. Ao falar com jornalistas, Cattani disse que "qualquer ambientalista contra isso não é ambientalista".

Continua depois da publicidade





Segundo o parlamentar, "temos espécies que estão virando praga no nosso estado, como o porco do mato, ele está sem controle biológico". Outro animal citado por Cattani foi o javali, único que atualmente pode ser alvo de caça por determinação legal.





"Existem fazendas de caça, elas são muito lucrativas e mantêm o bioma intacto. Imagina as fazendas no Mato Grosso que são viáveis economicamente e ambientalmente, com a biodiversidade em pé", falou.





O projeto foi questionado por outros colegas, como Janaina Riva (MDB), deputada estadual. Em conversa com jornalistas, ela disse que a proposta "é inconstitucional, porque trata ao contrário da lei federal. A Assembleia não tem poder para reverter hoje a Lei da Caça".





Além disso, a deputada disse que a ideia é um retrocesso. "Hoje se fala na preservação, dos cuidados aos animais, do zelo e proteção", completou.

Continua depois da publicidade





Cattani negou que seu projeto seja inconstitucional. "Ele não diz qual animal deve ser caçado, como e quais as regras, porque dá essa autonomia ao Executivo, para que faça estudos e projeto para caça esportiva", disse.