Deputado federal de Londrina é citado em relatório da Polícia Federal

O deputado federal Filipe Barros (PL) é um dos agentes políticos citados no relatório da PF (Polícia Federal) sobre o inquérito que apura a tentativa de um golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. A PF indiciou na segunda-feira (25) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas acusadas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O sigilo do documento foi retirado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes na última terça-feira (26), o que evidenciou mais detalhes da investigação sobre a trama golpista.





O inquérito foi encaminhado à PGR (Procuradoria-Geral da República), a quem cabe fazer a denuncia ao STF (Supremo Tribunal Federal) ou pedir novas investigações à PF.