Deputados comemoram inclusão do Contorno Leste de Londrina no Lote 4

O Contorno Leste de Londrina, ramal rodoviário que fará a ligação da PR-445 à BR-369, desviando o tráfego pesado da área urbana da cidade, consta no edital do Lote 4 publicado na noite de terça-feira (15) pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A FOLHA antecipou na segunda (14) que a obrigatoriedade estaria no documento, após um período de incertezas quanto à redação final.





A obra aparece na última página do PER (Programa de Exploração da Rodovia) do Lote 4, no trecho que cita que a concessionária deverá fazer o EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) no segundo ano da concessão; o projeto executivo, no quarto; o licenciamento ambiental, no quinto; e iniciar as obras no sexto ano — possivelmente a partir de 2031, se não houver atrasos.

A redação do documento aponta que as etapas anteriores ao início da obra não terão impacto nos contratos. Mas, com a construção do contorno, “eventuais impactos em termos de recomposição econômico-financeira das obras deverão ser incorporados mediante revisão contratual, após a formalização de termo aditivo”.





De acordo com a deputada federal Luísa Canziani (PSD), que coordena a Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura da Região de Londrina, a inclusão da obra no edital publicado pela ANTT é uma conquista para o Norte do Paraná.





“É resultado de um trabalho conjunto, da união entre agentes políticos e sociedade civil organizada por meio da Comissão de Infraestrutura, e que conseguimos depois de uma reunião [em maio deste ano] na Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários, quando pedimos a alteração da redação do edital. Será um grande ganho para toda a região e que trará mais desenvolvimento, vai facilitar a mobilidade das pessoas e o escoamento da produção agropecuária”, afirma a parlamentar.

Para o deputado estadual Tercilio Turini (MDB), que desde 2019 fala da necessidade do ramal rodoviário, o contorno será fundamental para a região de Londrina, desafogando o tráfego pesado que hoje passa pela avenida Dez de Dezembro.





“Melhora a mobilidade urbana, preserva vidas e gera uma coisa que Londrina precisa, que é desenvolvimento. O Contorno Norte [também obrigatório no Lote 4] terá 34 quilômetros e o Leste, outros 24 quilômetros. Tudo duplicado, com obras de arte. Será um espaço para implantação de grandes empresas que precisam ter uma logística”, diz o parlamentar, que fala em integração com o aeroporto de Londrina. “Se não entrasse no edital, iríamos ficar reivindicando por muitos anos.”

De acordo com a ANTT, o Lote 4 deve ser leiloado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, no dia 23 de outubro. Já o leilão do Lote 5 ocorrerá no dia 30 de outubro. Os envelopes com as propostas deverão ser entregues pelas empresas interessadas nas concessões no dia 20 de outubro para o lote 4 e no dia 27 de outubro para o lote 5. O cronograma prevê que os contratos sejam assinados até fevereiro de 2026.





O lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão e abrange três rodovias federais (BR-272, BR-369 e BR-376) e oito estaduais (PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986). O trecho passa pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, conectando tanto a fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, em Nova Londrina. Os investimentos previstos chegam a R$ 18,2 bilhões, sendo R$ 10,9 bilhões em obras.

O lote 5 abrange 430,7 quilômetros das rodovias BR-158, BR-163, BR-369, BR-467 e PR-317. As estradas cruzam as regiões Oeste e Noroeste, também facilitando a ligação entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul com o Paraná. Serão R$ 11,6 bilhões em investimentos, dos quais R$ 6,5 bilhões estão previstos para obras. (Com Agência Estadual de Notícias).