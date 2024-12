Deputados paranaenses confirmam emendas para o Teatro Municipal de Londrina

A Bancada Paranaense em Brasília confirmou nesta quinta-feira (5) a indicação de duas emendas para o Teatro Municipal de Londrina: uma impositiva, de R$ 800 mil, que tem garantia de pagamento em 2025; e outra não impositiva de R$ 80 milhões, que dependerá da aprovação do relator do Orçamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA). A FOLHA adiantou, na última sexta-feira (29), o movimento da bancada de destinar recursos ao equipamento cultural.





A emenda impositiva havia sido confirmada à reportagem pela deputada federal Luísa Canziani (PSD), que citou a articulação junto ao coordenador da bancada, deputado federal Toninho Wandscheer (PP). “O Teatro Municipal é muito importante para Londrina e para a região e, por isso, temos trabalhado muito para viabilizar os recursos e, dessa forma, garantir a sua conclusão”, afirmou a parlamentar em nota enviada na sexta.

O entendimento é que, com esse valor sendo obrigatoriamente pago, é possível dar novos passos na construção do espaço, abandonado há vários anos e tido como fundamental para o setor cultural da cidade e da região. Se porventura mais recursos forem articulados em 2025, é possível destinar à rubrica criada pela emenda impositiva.





De acordo com o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD), Gerson Guariente, os R$ 800 mil deverão ser utilizados na “contratação de revisão do projeto arquitetônico”.

“Foi feita uma solicitação para fazer uma revisão no projeto arquitetônico de forma que ele pudesse permitir a execução em pelo menos duas fases diferentes da obra", pontua Guariente. "E uma alteração de especificação para fazer uma simplificação na qualidade dos produtos ou no padrão dos produtos.”

O coordenador ainda ressalta que, se os R$ 80 milhões realmente saírem do papel, os recursos serão aplicados na execução da obra.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do deputado federal Diego Garcia (Republicanos), que havia dito à FOLHA na semana passada que faria a solicitação dos R$ 80 milhões, para entender como será a articulação para viabilizar o montante.





“A estratégia é trabalhar junto ao relator do Orçamento a aprovação dessa emenda que foi apresentada pela Bancada Paranaense, no valor de R$ 80 milhões. É muito importante e acredito que vamos nos mobilizar na próxima semana para que consigamos convencer o relator na aprovação dessa emenda”, diz Garcia.