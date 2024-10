Diego Garcia afirma que houve maior engajamento dos eleitores durante sua campanha

O deputado federal Diego Garcia, candidato a prefeito pelo Republicanos, chegou para votar no Colégio Premier, na Gleba Palhano, por volta das 10h15, acompanhado do filho Pedro, 7 anos, e da sua vice Erika Calli.







O candidato afirmou estar confiante que estará na disputado do segundo turno. Enfatizou que, nas últimas semanas, a campanha cresceu e percebeu maior engajamento dos eleitores.

Diego criticou a ausência de candidatos nos debates durante a campanha, enfatizando que a falta de discussão de ideias e propostas para Londrina dificultou que os eleitores de Londrina o conhecesse melhor.





Caso vá para o segundo turno, Diego afirmou que vai utilizar o maior tempo de propaganda eleitoral para apresentar melhor as propostas. “Saíremos dos 50 segundos para um tempo igualitário, com debate na televisão e será a oportunidade do eleitor conhecer melhor os candidatos”, comentou o candidato do Republicano.





Diego deve passar o dia com a familia e depois vai acompanhar a apuração com a equipe de campanha.