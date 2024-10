Domingo de eleição: Londrina inicia votação com poucas filas e sem transtornos

NO CENTRO

O estagiário e estudante de pós-graduação em Direito Mario Lobo, 24, chegou às 7h50 para votar no Colégio Mãe de Deus (região central) e esperar respeito nas eleições. "Espero que as eleições sejam tranquilas e, como diz o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, hoje é o dia da festa da democracia”, ressaltou.





A aposentada Neide Barreiro, 74, que não é obrigada a votar por causa da idade, disse que chegou cedo para fugir do sol e falou da importância do voto. “É uma ótima oportunidade para contribuir para a nossa Londrina, pois quero ver a cidade bem”, afirmou.

Moradora de região central, Fátima Carneiro, 62, chegou 5 minutos antes de os portões abrirem. "Voto em todas as eleições, justamente para tentar manter a democracia viva”, afirmou.





A votação do primeiro turno das eleições municipais vai até as 17h. Para votar é necessário levar um documento com foto e, de preferência, o título de eleitor, seja impresso no aplicativo. Os londrinenses vão escolher, além do prefeito, 19 vereadores.

Londrina é o segundo maior colégio eleitoral do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar. Se nenhum candidato a prefeito atingir 50% dos votos válidos mais um, o município terá segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro. A previsão é que o resultado seja divulgado duas horas após o fechamento das urnas.





Para o Legislativo, 337 candidatos (do total de 345, oito foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral) concorrem a uma das 19 cadeiras.





(Colaborou Josiel Aparecido - Estagiário)