Edital de aluguel da Câmara termina de receber propostas em 10 dias

Os interessados em participar do chamamento público de locação do imóvel que servirá como sede temporária da CML (Câmara Municipal de Londrina) têm um período de somente 10 dias para providenciar toda a documentação exigida no edital lançado pelo Legislativo.





O prazo começou a correr nesta quarta-feira (22) e termina em 3 de março.

Além disso, a modalidade de licitação não estabelece previamente os valores que a Casa pretende gastar para alugar o espaço.





Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o presidente da CML, Emanoel Gomes (Republicanos), disse que “não tem como ter estimativa no momento”, mas, nas palavras dele, “um bom preço” será levado em conta, além de critérios de estrutura e localização (a preferência é por locais no Centro Cívico ou na área central de Londrina). Os recursos virão do caixa do próprio parlamento.

De acordo com o chefe do Legislativo, não há prédios públicos na cidade em condições de atender as especificações do certame — entre elas, ter área útil de 1.700 metros quadrados, possuir auditório com ao menos 60 lugares e disponibilizar 55 salas (que podem ser organizadas por divisórias).





“Na gestão anterior, do Jairo Tamura [presidente da Casa de 2021 a 2022], foram vistos vários lugares públicos em âmbitos estadual, municipal e federal, e hoje nosso município não tem nenhum imóvel disponível. Esgotadas todas as buscas, nós optamos em abrir esse chamamento”, justificou Gomes.







