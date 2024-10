Eduardo Paes é reeleito na prefeitura do Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD) venceu a disputa na prefeitura do Rio de Janeiro com 60,47% dos votos válidos. Alexandre Ramagem (PL) ficou em segundo lugar, com 30,81% dos votos válidos.





Eduardo da Costa Paes é carioca, casado, tem 54 anos e é formado em direito pela PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro). O pleito de 2024 marcou a quarta vez em que é eleito para a prefeitura do Rio de Janeiro, o que o torna a pessoa a ficar mais tempo no cargo.

Durante a campanha eleitoral, pesquisas de intenção de voto mostravam Paes com liderança tranquila entre os candidatos.





A carreira política dele iniciou em 1993, aos 23 anos, quando foi designado subprefeito da Zona Oeste I do Rio de Janeiro pelo então padrinho político e prefeito Cesar Maia.

Em 1996, Paes conquistou o primeiro cargo eletivo, conseguindo uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio.





Dois anos depois, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, sendo reeleito em 2002. No segundo mandato, licencia-se ao ser nomeado secretário de Meio Ambiente da prefeitura carioca, sob o comando de Cesar Maia.

Em 2007 é designado pelo então governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer.





O primeiro cargo eletivo no Poder Executivo veio com a eleição de 2008, quando se elegeu prefeito do Rio de Janeiro, sendo reeleito na eleição de 2012.

O segundo mandato de Paes à frente da capital fluminense foi marcado por momentos históricos, como a Rio+20 (2012), Copa do Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos (2016).





Após deixar a prefeitura, Paes trabalhou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington (2017), e presidente para a América Latina da BYD, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo (2018).

O político tentou ser governador no pleito de 2018, porém, foi derrotado no segundo turno por Wilson Witzel. Em 2006, tinha tentado chegar ao Palácio Guanabara, quando terminou na quinta colocação.





Em 2020, foi eleito para o terceiro mandato à frente da prefeitura carioca, à época filiado ao Democratas, reeleito para o quarto mandato neste 6 de outubro. Dessa maneira, supera Cesar Maia, que ficou 12 anos no cargo.

O prefeito concorreu a reeleição com a coligação É o Rio Seguindo em Frente, formada por Solidariedade, Podemos, Avante, Agir, PDT, PSB, PRD, DC e Federação PT/PV/PCdoB.





À Justiça Eleitoral, Paes declarou total em bens de R$ 185.668,74.

O vice na chapa de Paes é Eduardo Cavaliere (PSD).





Com informações de Bruno de Freitas Moura.