Sem ampliação de espaço, reforma na Câmara de Londrina vai custar mais de R$ 16 milhões

A reforma do prédio da Câmara Municipal de Londrina (CML) está calculada em R$ 16.762.056,65. O valor foi divulgado pelo o presidente do Legislativo, Jairo Tamura (PL), em entrevista coletiva no fim da manhã desta terça-feira (20).







Feito em 2020 por uma empresa contratada pelo Legislativo ao custo de cerca de R$ 255 mil, o projeto de reforma não prevê a construção de novos espaços, mas a adequação dos atuais. Entre a questões a serem resolvidas está a liberação das galerias que recebem a população. Parte do setor está interditado desde maio de 2018 após recomendação do Corpo de Bombeiros.

“Nós temos uma série de problemas aqui na Casa, principalmente o telhado, que já não tem como mais fazer a manutenção. A fiação elétrica é antiga, também necessita de uma total troca. E rachaduras em todo o prédio, que isso também provoca uma sensação de perigo e fica uma deformidade no prédio”, argumentou Tamura.