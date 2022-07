Eleitorado paranaense cresce 6% em quatro anos

Se os 8,47 milhões de eleitores aptos a votar no Paraná nas eleições 2022 pudessem ser definidos em um perfil majoritário seriam representados por uma mulher, de 44 anos de idade, com ensino médio completo. Esse é um retrato médio do eleitor do Estado feito com base na atualização dos dados do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná.



O número de eleitores no Paraná cresceu 6% nos últimos quatro anos, saltando para 8.475.626 pessoas aptas a votar nas eleições gerais de outubro, ante os 7.971.083 eleitoras e eleitores habilitados em 2018. O anúncio com o perfil consolidado do eleitorado foi feito em coletiva de imprensa pelo presidente do TRE, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, nesta quarta-feira (13) em Curitiba com transmissão pelo Youtube.

As mulheres formam maioria do total do eleitorado paranaense, com 52,59%, contra 47,41% de homens. O eleitorado estadual tem, em sua maioria, entre 45 e 59 anos, com 2.186.246 pessoas nessa faixa etária. A média de idade no Estado é de 44 anos.