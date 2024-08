Em Londrina, 17 vereadores devem tentar se reeleger em 2024

Como é de praxe, a maioria dos vereadores de Londrina tentará conquistar um novo mandato para a próxima legislatura (2025-2028). Mais especificamente, 17 dos 19 parlamentares foram confirmados em chapas nas convenções partidárias.





Com a maior bancada do Legislativo, o Progressistas terá cinco vereadores em sua chapa: Fernando Madureira, Flávia Cabral, Matheus Thum, Jessicão e Daniele Ziober. Na sequência, o Republicanos traz para a reeleição quatro nomes: Lu Oliveira, Emanoel Gomes, Chavão e Deivid Wisley.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O PL tem em sua chapa Ailton Nantes, Roberto Fu e Santão. Também têm vereadores em suas chapas PSB (Sonia Gimenez), PSD (Giovani Mattos), PRD (Beto Cambará), PT (Lenir de Assis) e PMB (Mara Boca Aberta).





Quem abriu mão de tentar uma nova vaga na CML é Eduardo Tominaga (PP), que foi oficializado como candidato a vice-prefeito na chapa de Maria Tereza Paschoal de Moraes (PP). Ele é líder do prefeito Marcelo Belinati (PP) na CML.

Publicidade





Durante a convenção do Progressistas na última quinta (1°), o parlamentar, que está em seu segundo mandato, disse estar convicto da decisão de não concorrer à reeleição. “Não é fácil tomar essa decisão, mas [estou] convicto de que estou indo para uma disputa que vai ser, da nossa parte, muito limpa, muito bonita.”





Já o vereador Jairo Tamura (União Brasil) não disputará nenhum cargo eletivo em 2024. Ele tinha o apoio do presidente estadual do partido, deputado federal Felipe Francischini, para se candidatar a prefeito. No entanto, a intervenção do senador Sergio Moro (União Brasil) na comissão provisória de Londrina inviabilizou o processo. Tamura diz que a única alternativa foi "não ser candidato a nada".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: