Em Londrina, gestão de Tiago Amaral é aprovada por 70,5%

Perto de completar 100 dias de gestão, o prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), é aprovado por sete em cada dez londrinenses. É o que mostra a pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta sexta-feira (4), sendo o primeiro levantamento para avaliar a nova administração municipal. Foram realizadas 675 entrevistas em todas as regiões urbanas e rurais da cidade entre os dias 29 e 31 de março. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3% para mais ou para menos.





Questionados se aprovam a gestão de Tiago Amaral, 70,5% dos entrevistados disseram que sim. 11,5% desaprovam e outros 18% não souberam responder. A maioria (68%) das pessoas ouvidas também diz confiar no trabalho do prefeito, ante 15% que não confiam e 17% que não souberam responder.

"Temos como experiência de gestões anteriores que esse índice [alto de aprovação, 70,5%] tem muito reflexo ainda do resultado das eleições. Mas mesmo assim é um índice significativo", afirma o professor Edmilson Leite, diretor do Instituto Multicultural. Para ele, o desafio de Amaral é manter esse índice de aprovação nos próximos meses.





A pesquisa perguntou se, para os entrevistados, o prefeito está conseguindo tirar suas propostas de campanha do papel. 50,6% responderam que sim, como esperavam, ao passo que 13,4% responderam que não, concretizando "menos do que esperavam". 9,9% disseram estar muito insatisfeitos com o prefeito e 7% entendem que ele está colocando em prática "mais do que esperavam". Os que não souberam responder são 19,2%.

