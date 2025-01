Emanoel Gomes é reeleito presidente da Câmara Municipal de Londrina

Confirmando o que vinha sendo dito nos bastidores da CML (Câmara Municipal de Londrina), o vereador Emanoel Gomes (Republicanos) - que agora terá apenas "Emanoel" como nome parlamentar - foi reconduzido nesta quarta-feira (1°) à Presidência do Legislativo. A eleição ocorreu após a solenidade de posse dos 19 parlamentares que compõem a 19ª Legislatura.





Além de Emanoel, a Mesa Executiva será composta por Giovani Mattos (PSD), na vice-presidência; Mestre Madureira (PP), como 1° secretário; Marcelo Oguido (PL), 2° secretário; e Flávia Cabral (PP), como 3ª secretária. A chapa única foi eleita por unanimidade.

A permanência do vereador no cargo de presidente sempre esteve bem encaminhada. Gomes conduziu mudanças importantes na Câmara e, em pautas polêmicas - como o reajuste salarial dos vereadores, criação de cargos no Legislativo e aumento salarial para o secretariado de Tiago Amaral -, conseguiu articular o apoio da maioria da Câmara.





