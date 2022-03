Empresários paranaenses insistem em candidatura de Moro para presidente

Diante das movimentações políticas de Sergio Moro, saindo do Podemos rumo ao União Brasil nesta quinta (31), representantes do empresariado paranaense ainda resistem à ideia de ver o ex-juiz como candidato a outro cargo que não seja a Presidência.

Um dos maiores defensores da candidatura de Moro, Fabio Aguayo, que é diretor da CNTur (associação do setor de turismo) e ainda em junho de 2021 lançou um movimento de apoio ao ex-juiz, afirma que a mudança de partido visa melhorar o posicionamento na corrida presidencial.

"Nós, que somos apoiadores desde o início, ficamos felizes de ele ter uma atitude, porque no Podemos ele ficava limitado a não ter tempo de televisão, a não ter verba do fundo partidário. Acho que ele deu um passo importante", diz.





Para Aguayo, Moro ainda tem condições de disputar a vaga com Lula e Bolsonaro. "Ele está indo para um debate no centro democrático da escolha do nome mais viável, de quem estiver mais bem posicionado", diz.





O deputado federal Alexandre Leite, tesoureiro do União Brasil em São Paulo, disse que Moro vai disputar uma vaga na Câmara por São Paulo.

"Ele é um estadista, que tem uma estatura acima da média. Se achar que não é viável [concorrer à Presidência], pode abrir mão. Mas ele acredita que vai ser o nome de consenso [no União Brasil], porque representa um campo que todos querem, que é evitar a polarização", afirma Aguayo.