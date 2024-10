Encontro entre Amaral e Belinati dá início à transição de governo em Londrina

O prefeito eleito Tiago Amaral (PSD) e o prefeito Marcelo Belinati (PP) se encontraram, nesta quarta-feira (30), para a primeira reunião de transição de governo. O encontro, realizado na Prefeitura de Londrina, foi marcado pelo clima amistoso entre o atual e o próximo chefe do Executivo, após uma campanha eleitoral belicosa - Belinati apoiou Maria Tereza Paschoal de Moraes (PP), que reassume a Secretaria Municipal de Educação nesta sexta-feira (1°).





Atendendo à imprensa antes da reunião, Tiago ressaltou que o período de transição será trabalhoso e que é necessário haver harmonia entre as duas equipes.

“Nós vamos fazer isso com toda cautela, com muita calma, paciência e parcimônia, justamente entendendo que nosso grande propósito é o bem de Londrina. Tem muita coisa que precisamos [saber], até para poder pegar a cidade no momento que ela está e com o mínimo de traumas em termos de prestação de serviços e atendimentos”, pontuou.





Após uma rápida reunião privada, eles voltaram para o gabinete do prefeito para uma conversa que pôde ser acompanhada pela imprensa. Ao lado de Tiago estava o seu vice, Junior Santos Rosa (PL) e, com Marcelo, estavam o vice-prefeito João Mendonça (Podemos) e o secretário de Governo, Ronaldo Siena (Republicanos). O tom foi de descontração entre os dois, com Marcelo brincando com os “cabelos brancos” que ganhou após oito anos na administração - ele fez questão de mostrar ao prefeito eleito uma foto sua no início da gestão, quando estava menos grisalho. Ele assumiu a Prefeitura aos 46 anos; Tiago está com 38.

