Especialistas traçam paralelos entre golpe de 1964 e vandalismo de 8/1

Sessenta anos depois do golpe de 31 de março de 1964, alguns fatores que contribuíram para colocar o país em uma ditadura que durou 21 anos permanecem vivos. Para historiadores e cientistas políticos ouvidos pela FOLHA, a ideia de que os militares podem tutelar a vida política nacional, as pautas morais e o medo do comunismo, que faziam parte do imaginário dos golpistas de 64, são ingredientes que também alimentaram a suposta tentativa frustrada de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em janeiro do ano passado.





Ex-militar, Bolsonaro sempre teve ligações com integrantes da chamada “linha dura” da ditadura, os militares que não queriam a redemocratização, entre eles o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chegou a ser condenado por tortura, e o general Augusto Heleno, que trabalhou no gabinete do general Sylvio Frota, ministro do Exército que se opunha à abertura política pretendida pelo presidente Ernesto Geisel (1974-1979). Quando era deputado federal, Bolsonaro chegou a defender a ditadura e a prática da tortura e disse que o grande erro dos militares foi “não ter matado 30 mil pessoas”.

As bases sociais que apoiaram o golpe de 64 também possuem similaridade com os apoiadores de Bolsonaro: além de militares, setores empresariais e religiosos (em sua maioria católicos em 64 e evangélicos nos últimos anos).





O cientista político e professor universitário Luiz Domingos Costa destaca que, com o surgimento de Bolsonaro no plano político, os setores conservadores brasileiros "passaram a assumir publicamente seu golpismo". “Muito por conta da tutela militar, introduziram o golpismo no DNA das novas gerações."

Costa avalia que há um legado autoritário do período entre 1946, com o fim do Estado Novo, e 1964, mas o golpe militar teria dado uma senha para os setores conservadores dominarem a cena sem negociação. “Existe um DNA golpista mais permanente, mas a experiência de 64 ofereceu uma solução drástica e imediata para um problema que a direita e os proprietários de terra teriam que resolver com muita negociação e concessão. Conseguiram neutralizar na base da violência do estado”, afirma o professor. “Bolsonaro disse o que não era dito até então, com a ideia de que militantes de esquerda e de qualquer tipo de minorias merecem uma intervenção militar.”