Evento de prefeitos pró-Bolsonaro tem pedidos contra ponto facultativo

Cerca de 100 prefeitos participaram do encontro organizado a pedido do governador Ratinho Junior (PSD) para mostrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. Estiveram presentes, em maior parte, os chefes de executivo municipal da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná), Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) e Amusep (Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense).





A reunião em tom eleitoral foi em um buffet de Arapongas, na noite de quinta-feira (20). Das maiores cidades da Região Metropolitana de Londrina, atenderam ao “chamado” do governador os prefeitos de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC); Cambé, Conrado Scheller (União Brasil); e Rolândia, Ailton Maistro (União Brasil). Marcelo Belinati (PP), de Londrina, e José Maria Ferreira (PSD), de Ibiporã, não compareceram. Belinati afirmou que estava em Foz do Iguaçu participando do Congresso Estadual das Secretarias Municipais de Saúde, e Ferreira informou que se recupera de um procedimento cirúrgico.





Além de prefeitos e vices, também participaram vereadores de diversas cidades, incluindo Londrina, deputados estaduais e federais, lideranças locais, assessores e apoiadores de Bolsonaro. No palco, discursaram ao lado de Ratinho Junior os prefeitos de Jesuítas, Santa Fé, Cornélio Procópio, Ribeirão Claro, Arapongas, Ivaiporã e a prefeita de Astorga.

Em todas as falas, pedidos para os chefes de executivo se esforçarem na busca por votos ao presidente Jair Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O governador fez a maioria dos deputados estaduais na Assembleia e sabe o que é governar com tranquilidade e apoio. Tenho no meu município a maioria de vereadores. Não vai ser agora que o presidente Bolsonaro elegeu a maioria de senadores, deputados federais e estaduais em todo o País que deixaremos de vencer as eleições”, afirmou Fernando Brambilla (MDB), prefeito de Santa Fé (Noroeste) e presidente da Amusep.