Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
RECONHECIMENTO

Ex-deputada Elza Correia integra lista das 30 mulheres mais influentes do Brasil

Redação Bonde com assessoria de imprensa
30 set 2025 às 18:20

Compartilhar notícia

Reprodução/ Instagram
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Brasília - A ex-vereadora e ex-deputada estadual Elza Correia, de Londrina, foi homenageada na V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada nesta segunda-feira (29), em Brasília. Ela foi reconhecida entre as 30 mulheres brasileiras que mais contribuíram para a construção e fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

O evento, promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), reúne cerca de três mil participantes de todo o país. Entre as homenageadas, estão nomes de grande relevância nacional, como a farmacêutica Maria da Penha, símbolo da lei que criminalizou a violência doméstica; a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 e que se tornou um ícone na luta por justiça e igualdade; e a ex-governadora e senadora Benedita da Silva, primeira mulher negra a ocupar esses cargos no Brasil.


Pioneirismo em Londrina e no país

Publicidade


Elza Correia foi uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres no Paraná. Em 1993, à frente da Coordenadoria da Mulher em Londrina, ela criou um projeto inédito no Brasil: a Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência, que oferecia acolhimento e proteção a mulheres em situação de risco.

Publicidade


O projeto foi premiado pelo Instituto Ford e se tornou referência nacional, servindo de base para iniciativas semelhantes em todo o país, como a Casa da Mulher Brasileira, implementada pelo governo federal a partir de 2013.


Conferência Nacional

Publicidade


A V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres acontece em Brasília ao longo de setembro. O encontro foi definido por unanimidade em votação no CNDM e tem como objetivo propor avanços e consolidar estratégias de enfrentamento às desigualdades de gênero. 

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

politica Londrina Política para Mulheres Ministério das mulheres Violência contra mulheres Segurança das mulheres
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas