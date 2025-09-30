Ex-deputada Elza Correia integra lista das 30 mulheres mais influentes do Brasil

Brasília - A ex-vereadora e ex-deputada estadual Elza Correia, de Londrina, foi homenageada na V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada nesta segunda-feira (29), em Brasília. Ela foi reconhecida entre as 30 mulheres brasileiras que mais contribuíram para a construção e fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres.





O evento, promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), reúne cerca de três mil participantes de todo o país. Entre as homenageadas, estão nomes de grande relevância nacional, como a farmacêutica Maria da Penha, símbolo da lei que criminalizou a violência doméstica; a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 e que se tornou um ícone na luta por justiça e igualdade; e a ex-governadora e senadora Benedita da Silva, primeira mulher negra a ocupar esses cargos no Brasil.





Pioneirismo em Londrina e no país

Elza Correia foi uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres no Paraná. Em 1993, à frente da Coordenadoria da Mulher em Londrina, ela criou um projeto inédito no Brasil: a Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência, que oferecia acolhimento e proteção a mulheres em situação de risco.

O projeto foi premiado pelo Instituto Ford e se tornou referência nacional, servindo de base para iniciativas semelhantes em todo o país, como a Casa da Mulher Brasileira, implementada pelo governo federal a partir de 2013.





Conferência Nacional

A V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres acontece em Brasília ao longo de setembro. O encontro foi definido por unanimidade em votação no CNDM e tem como objetivo propor avanços e consolidar estratégias de enfrentamento às desigualdades de gênero.

