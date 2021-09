Ex-presidentes e parlamentares alertam para 'insurreição' no Brasil no dia 7 de Setembro

Uma carta assinada por ex-presidentes, ex-premiês e parlamentares de 26 países declara que os protestos convocados por Jair Bolsonaro (sem partido) para o dia 7 de Setembro são "uma insurreição" que "colocará em risco a democracia no Brasil".







Continua depois da publicidade

Entre os mais de 150 signatários estão o ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo, o ex-presidente da Colômbia Ernesto Samper, o ex-presidente do Equador Rafael Correa, o ex-presidente da Espanha José Luis Rodríguez Zapatero e o vice-presidente do Parlamento do Mercosul, Oscar Laborde.





Os professores Noam Chomsky e Cornel West, dos Estados Unidos, o Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel e o ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa Celso Amorim também assinam, além de parlamentares de países como Grécia, Reino Unido, EUA, França, Nova Zelândia, Austrália, Equador, Chile e Uruguai.





"O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados -incluindo grupos supremacistas, polícia militar e servidores públicos em todos os níveis do governo- estão preparando uma marcha nacional contra a Suprema Corte e o Congresso em 7 de setembro, alimentando temores de um golpe na terceira maior democracia do mundo", afirmam.





A carta cita as ameaças golpistas propagadas por Bolsonaro nas últimas semanas, como a declaração de que as eleições de 2022 podem não ocorrer se não houver a adoção do voto impresso.





"Estamos seriamente preocupados com a ameaça iminente às instituições democráticas do Brasil -e estamos vigilantes para defendê-las antes e depois do dia 7 de setembro", dizem.





A carta foi coordenada pela Progressive International, rede global progressista que busca conter o avanço da direita no mundo. No mês passado, a entidade enviou uma delegação ao Brasil para sondar ameaças do governo Jair Bolsonaro.