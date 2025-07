Ex-vereador Leonilso Jaqueta morre em acidente com caminhão

O ex-vereador e ex-superintendente da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) Leonilso Jaqueta morreu nesta quinta-feira (31), aos 70 anos, vítima de um acidente de trânsito em Nova Fátima (Norte Pioneiro).





Ele conduzia um caminhão carregado com madeira que caiu em uma ribanceira na área rural do município. De acordo com o 18° BPM (Batalhão de Polícia Militar), o veículo ficou sem freio. Jaqueta estava acompanhado de outro homem, que sofreu apenas ferimentos leves.

A morte do ex-vereador gerou comoção em Londrina. O vereador Régis Choucino (PP) lamentou a perda em suas redes sociais. “Ao longo de sua vida pública, Leonilson Jaqueta demonstrou dedicação exemplar ao interesse coletivo, atuando com competência, seriedade e firme compromisso com o bem-estar da população”, escreveu.

O ex-deputado federal André Vargas (PT), que foi vereador junto com Jaqueta, lembrou da parceria na CML (Câmara Municipal de Londrina). "Esteve sempre do lado certo da história", escreveu em seu perfil.





Jaqueta era uma liderança política conhecida em Londrina desde a década de 1980: foi presidente municipal do MDB, ocupou uma cadeira na Câmara entre 2001 e 2004, foi candidato a vice-prefeito na chapa com Elza Correia em 2004, diretor da Sercomtel e, mais recentemente, comandou a Acesf, na gestão do ex-prefeito Marcelo Belinati (PP). Ele era proprietário da revenda “Jaqueta Gás”, conhecida na zona norte de Londrina.





O corpo do ex-vereador foi liberado pelo IML (Instituto Médico-Legal) por volta das 17h30 e encaminhado à Acesf. O velório será realizado na Paróquia Santo Antônio, na Warta, e o sepultamento ocorrerá no cemitério do distrito.