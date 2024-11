Fábio Cavazotti defende aprovação de nova sede para Codel e Ippul nesta quinta

O presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Fábio Cavazotti, foi à CML (Câmara Municipal de Londrina) nesta quinta-feira (7) para defender a aprovação do PL (Projeto de Lei) n° 176/2024, que permuta um terreno do município por um imóvel que deverá abrigar a Codel e o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina).





De acordo com o texto, protocolado em outubro pelo Executivo, as duas áreas estão localizadas na avenida Waldemar Spranger, na zona sul. A do município, com 3,2 mil metros quadrados, foi avaliada em R$ 9,4 milhões; a particular, com terreno de mil metros quadrados e 2 mil metros quadrados de área construída, em R$ 8,8 milhões. A diferença de quase R$ 600 mil será paga pelo proprietário ao município.

“Estamos solicitando autorização da Câmara, e temos a convicção de que vamos ter esse apoio, para permutar a área do município pelo prédio. É um imóvel de dois andares, muito bem feito, nunca habitado”, disse Cavazotti, que adiantou que o valor pago pelo particular será investido no mobiliário.





“Eu entendo que é um reforço institucional muito importante para o setor de planejamento e desenvolvimento da cidade. Vai permitir que a Codel e o Ippul consigam se estruturar cada vez mais”, acrescentou o presidente.





Na justificativa do PL, o Executivo afirma que a Codel mudou de endereço dez vezes desde sua fundação, “o que gerou transtornos significativos para a equipe, além de danos aos mobiliários e equipamentos eletrônicos durante o transporte”. O custo anual do aluguel das sedes dos dois órgãos é de cerca de R$ 300 mil.





O projeto já recebeu parecer favorável da Procuradoria Legislativa da CML e deve ser votado ainda este ano.