Filipe Barros é incluído em inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro por atentado à soberania

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a inclusão do deputado federal Filipe Barros (PL‑PR) no inquérito que investiga o também deputado Eduardo Bolsonaro (PL‑SP) por atentado à soberania nacional.





De acordo com a petição que motivou a decisão do ministro, o parlamentar londrinense teria participado de articulações nos Estados Unidos ao lado de Eduardo Bolsonaro com o objetivo de pressionar autoridades do governo norte-americano a adotarem medidas contra integrantes do Judiciário brasileiro, entre eles o próprio Moraes.





A notícia-crime foi apresentada pelo advogado Benedito Silva Júnior e afirma que o deputado teria utilizado recursos públicos na viagem com a finalidade de constranger o Supremo Tribunal Federal e influenciar decisões em curso na Corte.





A petição destacou o possível atentado à soberania nacional ao indicar que parlamentares brasileiros teriam buscado apoio externo para intervir no funcionamento de instituições nacionais. Considerando que já existe um inquérito investigando Eduardo Bolsonaro, Moraes determinou o apensamento da notícia-crime ao processo principal.





A FOLHA entrou em contato com a assessoria do deputado Filipe Barros, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria.





