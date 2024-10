Fiscais de partidos são advertidos após 'ações indevidas' junto aos eleitores em Londrina

Fiscais de partidos foram advertidos pela Justiça Eleitoral na manhã deste domingo (27) após denúncias de que estariam agindo de forma indevida junto aos eleitores, o que é vedado durante a eleição, na universidade Positivo, zona sul de Londrina. "A função do fiscal é fiscalizar, observar o trabalho da Justiça Eleitoral, garantindo a lisura do processo. Mas em alguns locais estavam orientando pessoas nas filas, o que é um trabalho nosso", frisou a juíza da 146ª zona eleitoral, Claudia Catafesta.





"Orientamos a estarem dentro da sessão eleitoral, dentro da sala em que está a urna. Se não atenderem as orientações da Justiça Eleitoral podem correr a um crime que se chama desobediência eleitoral prevista no Código Eleitoral", alertou.

Após o episódio, o presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, convocou uma reunião dos representantes das coligações com os juízes e promotores eleitorais de Londrina no Fórum Eleitoral para que sejam instruídos sobre a conduta dos fiscais e delegados nos locais de votação.





Com exceção deste episódio, a juíza avaliou o segundo turno no geral como "tranquilo" e incentivou a população a votar. "Estou visitando alguns locais de votação e tenho visto um movimento calmo, tranquilo. Esperamos que as pessoas, de fato, exerçam o direito ao voto e venham até a urna. Hoje é um momento muito rápido, já exerci meu direito ao voto. Não há filas e tudo é super ágil", pontuou.





A cidade teve duas urnas trocadas após apresentarem problemas até o meio-dia: uma no colégio Mãe de Deus e outra no colégio Vicente Rijo, ambos no centro.