Florestópolis elege Nicinho (União) com 59,76% dos votos válidos

Florestópolis (região metropolitana de Londrina) elegeu neste domingo (6) Nicinho, da coligação formada pelo PL, PSD e União Brasil, como prefeito da gestão 2025-2028. Ele recebeu 59,76% (4.671 votos. válidos).





No município com 9.559 eleitores, Davi (Podemos), do PT, PCdoB, PV, PSDB, Cidadania, PP e Podemos, ficou com 40,24% (3.145 votos).

Foram 8.115 votantes. Votos a candidatos concorrentes - 96,32%; 7.816 votos válidos; nenhum anulado; 186 (2,29%) nulos e 113 (1,39%) em branco.





No Legislativo, as 9 vagas disputadas por 62 candidatos ficaram da seguinte forma:

1. Val (PSD) - 632 votos

2. Guilherme Braz (União) - 589 votos

3. Denys (PSD) - 546 votos

4. Capassi (PSD) - 478 votos

5. Nelsão (PV) - 441 votos

6. Biba (União) - 404 votos

7. Billy da Saúde (União) - 336 votos

8. Neto Luz (PL) - 320 votos

9. Diogo Kleiton (Pode) - 242 votos