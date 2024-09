Folha de Londrina e Portal Bonde publicam pesquisa à Prefeitura de Londrina nesta quinta

A Folha de Londrina e o Portal Bonde divulgam nesta quinta-feira (19) o resultado da nova pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 com as intenções de voto para a Prefeitura de Londrina. Os percentuais de cada candidato estarão na edição impressa da Folha de Londrina e nos sites da FOLHA e do Bonde a partir das 8h30.





As entrevistas foram realizadas entre 13 e 15 de setembro, com um total de 1.064 eleitores. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo PR-07455/2024 e tem margem de erro de 3% para mais ou para menos. O nível de confiança estimado é de 95%.

A 18 dias do pleito, esta é a primeira pesquisa do Instituto Multicultural após o início da campanha eleitoral obrigatória em Rádio e TV. Confira o resultado nos sites e redes sociais do Grupo Folha de Londrina de Comunicação.