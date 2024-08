Fórum Desenvolve Londrina reúne candidatos à Prefeitura para apresentar propostas

Os sete candidatos à Prefeitura de Londrina participaram nesta quinta-feira (29) de uma reunião com o Fórum Desenvolve Londrina (Fórum Permanentes de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável de Londrina). O encontro não teve caráter de debate e buscou discutir os estudos desenvolvidos pela entidade.







O presidente do Fórum Desenvolve Londrina, Nicolás Mejía, afirma que a reunião foi um momento importante para mostrar o trabalho desenvolvido pela organização. Foram colocadas em pautas das propostas do Fórum que ainda não foram implementadas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A gente fez um trabalho e compilou as principais propostas e é o que hoje estamos apresentando para os candidatos, buscando o comprometimento deles a continuar trabalhando para o desenvolvimento de Londrina”, explica Mejía.





O presidente ressaltou em sua fala que o objetivo do Fórum é pensar no futuro e contribuir para “construir a Londrina que queremos ter, com um desenvolvimento sustentável”.

Publicidade





As propostas do Fórum são desenvolvidas com base nos estudos realizados nos últimos anos e sua compatibilização com o MasterPlan 2040.





Entre as ideias da entidade está a garantia de educação fundamental em tempo integral para todos os jovens, o fortalecimento do ecossistema de inovação de Londrina, o estabelecimento de um modelo de governança participativa e a implementação de uma gestão territorial em políticas públicas de saúde, educação e emprego. Também há a necessidade de atração de empresas de tecnologia e inovação para a cidade.

Publicidade





CANDIDATOS





Durante o encontro, os candidatos tiveram cinco minutos para manifestação sobre as propostas da entidade. Após o evento, a FOLHA ouviu os prefeituráveis, que citam a percepção que esse foi um momento para a discussão da cidade.

Publicidade





Isabel Diniz (PT) aponta que foi possível conhecer os estudos, indicadores e proposições do Fórum, “com vistas ao aprimoramento de gestão, governança, planejamento e sustentabilidade".







Candidato do PSDB, Coronel Villa diz que a reunião “foi de grande proveito”. “Nós, sabendo qual era o objetivo da reunião, nos limitamos a tratar das questões que lá foram aventadas. Assumimos o compromisso de que as prioridades do Fórum Desenvolve Londrina serão respeitadas pela nossa administração.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: