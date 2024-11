Gerson Guariente avalia que o Orçamento de 2025 será difícil de ser realizado por Tiago Amaral

Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (29), o coordenador da equipe de transição do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD), Gerson Guariente, externou sua preocupação com a incapacidade de investimentos da Prefeitura de Londrina em 2025.





A avaliação é que o Orçamento de 2025, da ordem de R$ 3,5 bilhões, é considerado “apertado” e “difícil de ser realizado”. A Capag (Capacidade de Pagamento) do Tesouro Nacional indica que há grande comprometimento das receitas públicas.

“Existem pontos importantes que precisam ser trabalhados e a gente já estava sabendo. Então, vai depender da capacidade da nova administração de fazer com que, de um limão, se faça dois ou três jarros de limonada”, brincou. “A proposta é que se faça uma gestão muito moderna, muito ágil, e que a gente consiga aproveitar os recursos que nós temos.”





Ele adiantou que está sendo elaborado um plano para busca de verba estadual e federal.

Questionado se a gestão Tiago Amaral prevê redução de secretarias ou de cargos comissionados, Guariente evitou detalhar, mas disse que “nós vamos ter que fazer cortes”.





“Nós temos um Orçamento robusto para o ano que vem, são mais de R$ 3,5 bilhões, mas ele não cobre todas as necessidades. Necessariamente terá de ser feita uma readequação dessas despesas para que a gente cumpra tranquilamente todos os compromissos, a Lei de Responsabilidade Fiscal e não perca o atendimento à população”, continuou.

Ele reforçou que a administração terá de “escolher o que cortar”, mas descartou cortes de investimentos. Áreas como mobilidade urbana, “dignidade social” e ações que gerem riquezas serão fomentadas.





UNIFORMES

Após a informação de que pode haver falta no fornecimento dos uniformes escolares em 2025, devido à suspensão do processo licitatório pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná), a equipe de transição quer saber se a Prefeitura de Londrina já iniciou os processos para aquisição de materiais escolares e qual é o planejamento para fornecimento de merenda.

Os questionamentos foram feitos por Gerson Guariente, via ofício, para a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é esclarecer, por exemplo, quantos alunos são atendidos pela rede municipal e qual foi a quantidade de uniformes adquiridos para 2024.





“Nós estamos levantando todas as informações possíveis para que a administração, a partir de 1° de janeiro, dê continuidade às necessidades da população”, disse Guariente. Ele cita como “maior preocupação” o fato de, nos últimos dias de novembro, ainda não haver uma definição sobre a licitação dos uniformes.





Segundo ele, mesmo se, “na melhor das hipóteses”, a licitação for julgada e liberada em dezembro, as empresas dificilmente conseguirão entregar a totalidade de uniformes no início do ano letivo.





