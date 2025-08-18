Pesquisar

Governador do Paraná, Ratinho Jr lidera corrida presidencial em Curitiba

Redação Bonde com AEN-PR
18 ago 2025 às 15:14

Roberto Dziura Jr./AEN
Com aprovação superior a 80% na Capital, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, é favorito ao pleito de 2026 entre a população de Curitiba. De acordo com uma sondagem divulgada na sexta-feira (15) pelo Instituto Paraná Pesquisa, ele aparece na frente de Jair Bolsonaro, Lula, Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em todos os cenários consultados.


No cenário com o atual e o ex-presidente da República, Ratinho Junior lidera as intenções de voto com 35,1%, contra 29,7% de Jair Bolsonaro, 18,9% de Lula e 5,3% de Ciro Gomes.


Com Michelle no lugar de Jair, Ratinho Junior pontua em primeiro com 44,2% das intenções de voto para 2026, seguido por Lula com 19,1%, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com 17,2% e Ciro Gomes com 5,6%.

Sem nenhum Bolsonaro nas urnas, a preferência por Ratinho Junior como nome da direita cresce para 46,3% entre os curitibanos, contra 19,4% de Lula, 13,3% de Tarcísio de Freitas e 6,1% de Ciro Gomes.


Outra pesquisa já tinha demonstrado nessa semana que Ratinho Junior tem 81,1% de aprovação entre os curitibanos. É o maior índice desde março de 2024. Na estratificação mais detalhada, 24,9% dos curitibanos acham a administração estadual ótima e 42,2% responderam que a gestão é boa. 


A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 11 de agosto com 806 eleitores. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais.

