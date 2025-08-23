Governador do Paraná tem maior aprovação entre maiores economias do Brasil

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), alcançou a maior aprovação entre os governadores das cinco maiores economias do Brasil em pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22). Com atuação bem avaliada por 84% dos entrevistados, Ratinho Junior obteve 24 pontos percentuais a mais que Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, estado com o maior PIB (Produto Interno Bruto) do país.





Além de Tarcísio em São Paulo, que alcançou 60% de aprovação e 29% de desaprovação, Ratinho Junior também ficou à frente dos governadores Cláudio Castro (PL) do Rio de Janeiro (43% aprova e 41% desaprova), Romeu Zema (Novo) de Minas Gerais (55% aprova e 35% desaprova) e Eduardo Leite (PSD) do Rio Grande do Sul (58% aprova e 38% desaprova).





Desde abril de 2024 a Genial/Quaest vem pesquisando o desempenho de governadores de oito estados brasileiros perante a opinião pública. Naquele ano, Ratinho Junior já havia obtido 79% de aprovação contra 17% de desaprovação. Quatro por cento não soube avaliar ou não respondeu.

Na pesquisa divulgada nesta sexta, o governador do Paraná viu sua aprovação crescer cinco pontos percentuais, figurando também como o maior aumento de popularidade entre os oito estados onde a avaliação foi feita.

Entre todas as oito unidades da federação pesquisadas, Ratinho Junior ficou atrás apenas de Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, que obteve 86 pontos percentuais em abril de 2024 alcançou 88 pontos em agosto deste ano.





Fatores





O analista político e professor da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Elve Cenci explica que a alta aprovação do governador do Paraná tem como pano de fundo fatores como a hegemonia de um grupo político de centro e de direita que atua com pouca oposição no Estado – reforçado pelo perfil mais conservador do eleitorado – além da queda dos índices nacionais de desemprego em todo o Brasil, o que fortaleceu a economia, inclusive no Paraná.

Cenci também lembra que Ratinho tem feito ações políticas que, para ele, se assemelham a atos de campanha e que vem colhendo os resultados de sua estratégia política de médio prazo. “Por exemplo, a informação de que ele pretende reduzir o IPVA de 3,5% para 1,9%. Uma ação populista em momento de campanha. É um sacrifício do orçamento dos municípios em favor da plataforma política de Ratinho. É uma medida eleitoreira."





Corrida à presidência

Acerca das eleições presidenciais de 2026, Cenci acredita que há sim possibilidades de Ratinho Junior entrar na disputa e se colocar como alternativa da direita ao bolsonarismo. “Ele tem conduzido o seu posicionamento político com habilidade para se posicionar como um candidato de direita e não vestir a camisa do bolsonarismo raiz. Ao mesmo tempo que ele não quer se queimar politicamente, com essas pautas que são tóxicas do Bolsonaro, ele quer o eleitorado. Então, ele faz acenos, faz afagos ao Bolsonaro. Mas em momentos decisivos, naquelas pautas que poderiam trazer prejuízo político, ele se esconde.”





Tarifaço de Trump





Um fator que pode ajudar Ratinho Junior é a forma como o governador tem lidado com o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. Segundo a pesquisa da Genial/Quaest, 52% dos entrevistados no Paraná consideram que Ratinho atuou bem na tentativa de diminuir os impactos da política externa. Apenas o Caiado, em Goiás, teve um desempenho melhor (59%).





“Antes das tarifas do Trump, o candidato mais forte era Tarcísio (São Paulo). Depois das tarifas, ele se queimou com vários segmentos porque ele defendeu o Bolsonaro, e aí os empresários prejudicados disseram ‘não dá para apoiar quem quis sacrificar a economia do país. Tem gente perdendo dinheiro’. O próprio empresariado não quer um governante radical, porque o radicalismo, além de dividir o país, atrapalha os negócios”, explica Cenci.





Trunfos





Apesar de ainda ser cedo para projetar o cenário de 2026, o analista lembra que o governador do Paraná tem dois ativos políticos importantes e que com certeza vai usá-los no ano que vem: a habilidade política e o nome.





“Ele tem se posicionado como um político habilidoso de direita, que vai sondando o terreno antes de se posicionar. Mede cada palavra para se não queimar, não ter desgaste. A segunda coisa é que ele tem um ativo que ninguém tem, que se chama Ratinho pai (o apresentador de TV Carlos Ratinho Massa), que tem uma popularidade enorme no Brasil inteiro. Isso pode fazer a diferença em relação aos outros candidatos”, analisa Cenci.





Governo do Estado





A pesquisa trouxe ainda um levantamento acerca das intenções de voto para o governo do Paraná em 2026. Como Ratinho Junior atua em seu segundo mandato consecutivo como governador e pela lei eleitoral não pode participar do pleito, a Genial/Quaest perguntou aos entrevistados se o político merece eleger um sucessor por ele escolhido, pergunta à qual 70% responderam que sim e 24% que não.





Este resultado, contudo, diverge das intenções de voto da maioria dos entrevistados, que apontaram Sérgio Moro (União) em 38% das respostas, colocando o ex-juiz e atual senador em primeiro lugar como possível candidato. Em seguida, aparece Paulo Martins (Novo) com 8%, Enio Verri (PT), 7% e Guto Silva (PSD), 6%. Os indecisos são 13% e outros 28% são branco/nulo ou não sabe que não vai votar.





Para Cenci, Moro não deve ser o candidato de Ratinho e dificilmente conquista o governo do Estado. “Moro é um candidato dele mesmo. Ele tem um patrimônio político que ele conquistou com a Lava Jato e é um antipetista, aquele perfil do eleitorado que ele conquistou durante a Lava Jato. Mas ele não tem um apoio partidário expressivo, não tem lideranças importantes no interior para dar apoio e uma capilaridade significativa no interior do estado”, acredita o analista.





A escolha do atual governador do Paraná, de acordo com Cenci, tende a ser o deputado e presidente da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) Alexandre Curi (PSD). “A escolha racional para enfrentar o Moro seria o Alexandre Curi. Se você fala dele em Londrina, as pessoas vão perguntar quem é. Mas ele é muito forte no maior colégio eleitoral. Tem dificuldade no interior, mas tem apoio de prefeitos e vereadores e de deputados, então, ele tem a estrutura para a campanha política que o Moro não tem”, analisa.





Acerca de candidaturas de esquerda no Estado, Cenci aponta o deputado Requião Filho (PDT) como possível nome e até mesmo Rafael Greca (PDS) ex-prefeito de Curitiba, e atual secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, que poderia inclusive compor o centro com a esquerda pela habilidade de diálogo, mesmo estando no grupo de Ratinho Junior.





“Se for outro candidato de centro e esquerda, eu acho que seria mais competitivo e com mais chances aí de uma aliança da esquerda. O PT puro sangue não me parece que chegue muito longe pelo perfil do eleitor do Paraná”, conclui.





A Quaest ouviu 1.104 paranaense com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas face a face através da aplicação de questionários estruturados A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiabilidade das estimativas é de 95%.









