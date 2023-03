Grupo de vereadores pede agilidade em obras da Sanepar em Londrina

Pedir agilidade na resolução de transtornos deixados por obras da Sanepar em toda a cidade. Sob essa promessa, a CE (Comissão Especial) da CML (Câmara Municipal de Londrina) criada em 28 de fevereiro para fiscalizar o cumprimento do contrato da companhia com a prefeitura começou a atuar in loco nesta semana.





“Ali no Calçadão, constatamos uma denúncia que um deficiente visual veio seguindo o piso tátil e, acabando o piso tátil, caiu dentro do buraco da Sanepar. Graças a Deus, não houve um grau maior de ferimentos”, contou o presidente da comissão, Chavão (Patri), após passar por vias da área central de Londrina na quarta-feira (15).

“Eles chegam até o local, abrem o buraco. Vem outro, joga uma brita. Depois vem um terceiro para jogar o paver. É um serviço muito demorado e de má qualidade. Constatamos que está há mais de um mês na Rua Sergipe”, reclamou o vereador.





Jessicão (PP), integrante do grupo, também esteve na visita ao Centro. A Comissão Especial ainda é formada pelo relator Mestre Madureira (PP). O trio tem até 19 de setembro para concluir os trabalhos — mas o prazo pode ser prolongado por mais 90 dias.





