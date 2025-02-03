Gusttavo Lima comemora pesquisa sobre 2026 e diz que 'só Deus pode parar sonho'

O cantor sertanejo Gusttavo Lima (sem partido) comemorou nesta segunda-feira (3) os resultados da pesquisa Genial/Quaest sobre as eleições de 2026, que o apontou como o nome com menor desvantagem ante Lula (PT) em cenários de segundo turno entre a direita para a Presidência da República.





Ele teria 35% em uma segunda rodada conta o petista, que marcaria 41%, conforme o levantamento. Outros nomes testados foram Tarcísio de Freitas (Republicanos), Pablo Marçal (PRTB) e Eduardo Bolsonaro (PL), além de Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).





Esta foi a primeira pesquisa do instituto em que o nome dele foi citado como opção aos entrevistados, diante da manifestação do cantor de que teria a intenção de concorrer à chefia do Executivo federal.





Em publicação nas redes sociais, o sertanejo disse que não esperava pelo resultado divulgado e agradeceu.

"Eu vim aqui de coração dizer a vocês que gostam de mim, que me acompanham, uma única coisa: só Deus, só ele lá, pode parar um sonho. Então, bebê, queria dizer dizer para vocês que estou aqui ouvindo vocês, independente de qualquer coisa. O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil", afirmou.





"Acho que a parte mais difícil da minha vida foi sair de onde eu sai e chegar até aqui. De onde eu saí existem milhões, e de toda forma, a mim me importa. Nossa história está começando agora, viva o Brasil, vamos com tudo", concluiu Gusttavo Lima.





O cantor manifestou no começo do ano a intenção de se candidatar à Presidência e disse estar à procura de um partido. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convidou o cantor para que se filie ao União Brasil, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse considerá-lo como bom nome para disputa ao Senado.





A Genial/Quaest entrevistou presencialmente 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais nos dias 23 a 26 de janeiro, com margem de erro de um ponto percentual para cima ou para baixo.





O levantamento é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.



