Homem é preso com cerca de 10 mil anabolizantes em Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interceptou na manhã desta quarta-feira (23) um veículo VW/Gol na PR 317, conduzido por um homem de 29 anos. Após fiscalização, encontraram cerca de dez mil unidades de anabolizantes escondidas no interior do veículo e no bagageiro.





O condutor confessou que havia pegado as substâncias em Foz do Iguaçu e pretendia entregá-las em Maringá, recebendo uma quantia em dinheiro pelo transporte. Ele foi preso em flagrante e levado à Polícia Federal em Maringá.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O homem pode responder por contrabando, crimes contra a saúde pública e tráfico de drogas.