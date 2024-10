HU de Londrina tem a menor seção eleitoral do Paraná

A menor seção eleitoral do Paraná está instalada no HU (Hospital Universitário) de Londrina. São 54 eleitores inscritos para votar na seção 419, da 41ª Zona Eleitoral. O local de votação foi um projeto piloto do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) na eleição de 2022 e deu tão certo que foi mantido para esta eleição municipal.





Podem votar na seção os servidores do HU profissionais terceirizados, internos e estudantes da área de saúde. “O projeto surgiu para que os servidores não precisem sair do local de trabalho para votar. Quem deseja votar no HU precisa solicitar a transferência do título de eleitor para essa seção no TRE”, explicou Clóvis Galdino, 1º mesário da seção.

A equipe de mesários é a mesma que atuou na eleição passada e são todos funcionários do hospital. “Já trabalhávamos como mesários em outras seções, e como trabalhamos no HU e temos a experiência em eleição optamos por ficar aqui”, disse Galdino.





Se o número de eleitores é pequeno, em contrapartida o volume de justificativas é grande. Até o começo da tarde, mais de 100 justificativas haviam sido registradas. Uma equipe do hospital passou por todos os setores da unidade avisando os funcionários e parentes de pacientes sobre a possibilidade de fazer a justificativa no local. “O número de justificativa já dobrou em relação a eleição passada”, afirmou o 1º mesário.





A fisioterapeuta Fernanda Subtil de Oliveira, 32 anos, estava saindo do plantão de seis horas e aproveitou para justificar o voto. Ela vota no Rio Grande do Sul. “A seção aqui facilita muito, pois teria que sair do plantão e ir em um local de votação para justificar. Assim, já faço a justificativa e posso ir para casa”, comentou Oliveira.





O mesário reforça que a justificativa só pode ser feita na seção por pessoas que estão no hospital e que para transferir o título para o local, a pessoa precisa comprovar algum vínculo com o Hospital Universitário.