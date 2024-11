Irmão de autor de atentado diz que ele se "deixou levar pelo ódio"

Acampamentos e grupos extremistas



O irmão relatou que Francisco participou de acampamentos em estradas de Santa Catarina contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, no pleito de 2022.

Para ele, o chaveiro interagia com grupos extremistas na internet, o que o levaram ao "ódio".



Alexandre de Moraes

O irmão não acredita que o homem tinha a intenção de matar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O autor do atentado a bomba à sede do Supremo, segundo investigações, tinha como alvo Moraes, relator dos inquéritos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro.

Ele afirmou que a família está perplexa com o ato e a morte de Francisco Wanderley.



Investigação