Isabel Diniz enfatiza o papel das mulheres durante a campanha em Londrina

A educadora Isabel Diniz (PT), da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), afirmou que sua campanha já é exitosa, independentemente do resultado da eleição. “Somos exitosas, principalmente nós, mulheres, por colocar nosso trabalho a serviço de Londrina”, disse a candidata.





Ela votou no Colégio Estadual Albino Feijo Sanches, na zona Sul, no final da manhã. Ela chegou acompanhada da familia e da vice Marcia Bastos e cumprimentou eleitores.

Isabel afirmou que a campanha foi olho no olho com o eleitor, ouvindo as propostas e que a população foi muito receptiva. Apesar de dizer estar esperançosa em ir para o segundo turno, a candidata afirmou que o segundo turno é outra realidade. “Segundo turno é construção, pensar nas estratégias e das alianças, mas isso é para depois”, afirmou.





Ela também falou da relação com os adversários, afirmando que buscou construir o diálogo e a harmonia.





Segundo ela, essa eleição evidenciou a cultura de paz, diferente da última eleição onde imperou as fake news. “Construímos uma relação de respeito com nossos pares e isso se reflete no dia de hoje, que esta transcorrendo na tranquilidade. Estamos de novo no processo de democratização”, afirmou.





Na parte da tarde, ela vai visitar as equipes da campanha nas zonas eleitorais e depois acompanha o resultado da eleição com a coordenação de campanha.