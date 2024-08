Jair Bolsonaro vem a Londrina para expressar apoio a candidato neste sábado

Importante cabo eleitoral na disputa pela Prefeitura de Londrina, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem à cidade no próximo sábado (31) para um evento promovido pelo Partido Liberal do Paraná. A ação será no Calçadão da avenida Paraná, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, a partir das 10h30.





“O evento será para expressar o apoio de Bolsonaro e do PL à candidatura de Tiago Amaral (PSD) à Prefeitura de Londrina. Os anfitriões serão os deputados federais Filipe Barros (líder da Oposição na Câmara) e Fernando Giacobo (presidente do PL-PR)”, afirma a assessoria de Barros.

O apoio à candidatura do PSD em Londrina faz parte da aliança entre o ex-presidente e o governador Ratinho Junior (PSD). Na chapa de Amaral, o candidato vice é o ex-vereador Junior Santos Rosa (PL).