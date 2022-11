Jair Bolsonaro venceu em 7 a cada 10 cidades paranaenses no 2º turno

Se no Nordeste o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve sua fortaleza eleitoral e no Sudoeste conseguiu votação expressiva, a região Sul do País reforçou a tendência bolsonarista, principalmente o Paraná.





No primeiro turno deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas, havia sido o mais votado em seis a cada dez cidades paranaenses, enquanto no segundo turno ficou na frente em sete a cada dez. Bolsonaro somou mais apoio em 286 municípios.



Publicidade

Publicidade





Do outro lado, Lula, que havia vencido em 140 cidades paranaenses no começo de outubro, terminou o segundo turno como melhor em 113 localidades, ou seja, 27 a menos em quase um mês de campanha final.







Na Região Metropolitana de Londrina, Porecatu “virou a casaca” entre um turno e outro. No primeiro, a cidade de cerca de 12 mil habitantes na divisa com São Paulo havia registrado 47,58% dos votos para o presidente eleito e 44,89% para o atual chefe do Executivo federal.





Já no último dia 30 foi 51,63% para Bolsonaro e 48,37% para Lula. Centenário do Sul, Florestópolis e Lupionópolis foram os únicos municípios da região que votaram mais em Lula no primeiro turno e mantiveram o posicionamento no segundo.





Leia a reportagem na íntegra na FOLHA DE LONDRINA.