João Mendonça, vice de Belinati, confirma pré-candidatura a prefeito de Londrina

Com 2023 chegando ao fim, o primeiro escalão da administração de Marcelo Belinati (PP) já tem um nome “correndo o trecho” para tentar suceder o atual gestor.





Em visita à FOLHA na última sexta-feira (24), o vice-prefeito do município, João Mendonça (Podemos), confirmou que é pré-candidato a prefeito de Londrina nas eleições de outubro de 2024.

O apoio explícito de Belinati às ambições eleitorais de seu vice, no entanto, não é totalmente assegurado por Mendonça até o momento.





“Ele viu com bons olhos nossa preferência pelo Podemos. Tem tudo para que a gente caminhe juntos na campanha”, declarou o provável postulante, apontando que isso deverá ser uma “construção natural”.

Enquanto isso, hoje o tom no Podemos local já é de convicção em embarcar na corrida por votos. “Tem muita coisa para acontecer do outro lado, do outro pessoal. Do nosso lado, estamos firmes no propósito de realizar um bom projeto”, afirmou o vice, que também é o presidente da legenda no município.





HAULY DÁ APOIO

Se a presença do prefeito ainda não está garantida em um eventual palanque do Podemos no próximo ano, o deputado federal Luiz Carlos Hauly, que é do mesmo partido de Mendonça, já tem circulado buscando ampliar o respaldo político ao correligionário (o congressista concedeu entrevista ao lado dele).







“Ele não caiu de paraquedas, não é um candidato inventado, não vem das redes sociais. Ele é um candidato do mundo real [...] Ele tem muito da escola do Hauly e do [Marcelo] Belinati”, elogiou o parlamentar. De acordo com a dupla, o ex-governador e ex-senador Alvaro Dias promete apoiar a empreitada do partido.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: