José Maria é reeleito prefeito em Ibiporã com 77,50% dos votos

O atual prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira (PSD), foi reeleito no município da Região Metropolitana de Londrina. O político reuniu, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 77,50% dos votos válidos (20,9 mil votos).





Na segunda colocação, Boca Aberta (PMB) ficou com 12,47% e, em terceiro, João Coloniezi (PSB), com 10,03%.



Ibiporã tem 40.603 eleitores e 131 candidatos a 8 vagas para vereador. No Executivo, três candidatos concorriam ao pleito: José Maria Ferreira, pela coligação do PSD, Avante, PSDB, Cidadania, MDB, PDT, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade e União Brasil. Boca Aberta, do PMB, e João Coloniezi do PSB, PT, PCdoB e PV.