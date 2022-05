Jovens procuram título de eleitor, apesar de descrédito com a política

Os jovens brasileiros não se sentem representados pelos políticos, mas o número de eleitores com menos de 18 anos aumentou significativamente neste ano em todo o país. A procura pelo primeiro título, que passou por uma queda nos últimos anos, cresceu 45% somente no mês de março, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Paraná, o número de novos eleitores de 15 a 17 anos cresceu 85% entre março e o início de maio.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Vários fatores podem estar por trás do crescimento, como a crise econômica, a volta da inflação, a falta de investimentos em educação, que atinge diretamente os mais jovens, e as ameaças às eleições e ao sistema democrático. O TSE investiu maciçamente em campanhas para atrair o eleitorado mais jovem e o movimento contou com a participação de artistas como a cantora Anitta e o ator norte-americano Mark Ruffalo.



Continua depois da publicidade





O desinteresse dos jovens pela política tradicional já foi identificado em vários estudos acadêmicos. O mais recente deles, "Juventudes e Democracia na América Latina", coordenado pela socióloga Esther Solano e pela cientista política Camila Rocha, da Unifesp (Universidade Estadual de São Paulo), analisa a relação dos jovens com a política em quatro países: Brasil, Colômbia, México e Argentina.





A conclusão do estudo é que os jovens brasileiros se informam predominantemente pelas redes sociais e que a maioria deles começou a se interessar por política por inspiração da família ou de influenciadores digitais. Eles veem os meios tradicionais de comunicação com desconfiança, mas ao mesmo tempo consideram jornais e redes de TV como uma espécie de "porto seguro" contra as notícias falsas.





A participação em partidos e manifestações é baixa entre os jovens que integraram a pesquisa (18 grupos, com três jovens em cada, foram ouvidos no Brasil): apesar de considerarem importante se manifestar politicamente, a maioria deles disse nunca ter participado de uma manifestação, por medo de violência ou para se manterem distantes dos partidos. O engajamento é mais visível na internet, em torno de causas mais palpáveis, como a proteção dos animais ou doações de cestas básicas.

Continua depois da publicidade