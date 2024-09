Justiça Eleitoral de Londrina faz treinamento de mesários PcDs nesta sexta

O presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, estará em Londrina nesta sexta-feira (13) para o treinamento de mesários com deficiência. A atividade já ocorreu em Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais. A ação será no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), em frente ao Fórum Eleitoral, no centro cívico.





A Justiça Eleitoral desenvolve ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) com o objetivo de combater o capacitismo e de ampliar a sua visibilidade. Entre essas ações, está o incentivo à participação de pessoas com deficiência como mesárias nas eleições. Trata-se de uma iniciativa alinhada aos pilares da Gestão 2024/2025 do TRE-PR.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





À FOLHA, o juiz Mauro Ticianelli, da 157ª ZE (Zona Eleitoral) de Londrina, afirma que o número de voluntários PcDs superou as expectativas em Londrina. “Recebi poucos pedidos de dispensa. Muito inferior ao número de voluntários”, diz o magistrado, que ressalta que a iniciativa da Justiça Eleitoral combate o capacitismo e promove a visibilidade de forma concreta.





"Até o momento, temos confirmados 16 mesários [na 157ª ZE] que passarão pelo treinamento específico PcD. Então, grosseiramente, podemos multiplicar por quatro, porque todas as zonas têm mais ou menos o mesmo movimento", acrescenta Ticianelli.

Publicidade





No total, mais de quatro mil mesários vão trabalhar em Londrina e passarão pelo treinamento. Na 157ª ZE, por exemplo, a capacitação dos mais de 1,1 mil mesários ocorre no dia 16 de setembro.





Publicidade

‘ASSÉDIO NÃO!’





Às 11h, nesta sexta-feira, na sede da OAB-PR, em Curitiba, acontece o lançamento do site “Assédio Não!”, com orientações para prevenir e denunciar o assédio eleitoral.





A campanha de prevenção chamada de “Assédio Não!” é uma iniciativa conjunta do TRE-PR, TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho no Paraná), MPT-PR (Ministério Público do Trabalho), PRE-PR (Procuradoria Regional Eleitoral), MPF-PR (Ministério Público Federal do Paraná) e MPPR (Ministério Público do Estado do Paraná).





A Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) e Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) assinam na ocasião o Termo Aditivo para apoiar a campanha. (Com assessoria do TRE-PR).