Justiça Eleitoral multa Coronel Villa por divulgar vídeo de Tiago Amaral no PSB

O candidato a prefeito de Londrina Coronel Villa (PSDB) foi multado em R$ 5 mil pela Justiça Eleitoral por fake news contra seu adversário Tiago Amaral (PSD). Cabe recurso à decisão.





Na sentença, a juíza Camila Tereza Gustzlaff Cardoso, da 42ª ZE (Zona Eleitoral) de Londrina, reconheceu a conduta de Villa como propaganda eleitoral negativa. A decisão confirma liminar concedida na semana passada pela juíza e que determinou a retirada do vídeo das redes sociais de Villa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As provas acatadas pela Justiça apontam que Villa apelou para a prática de propaganda eleitoral negativa, veiculada por meio de fake news e manipuladas através da divulgação de vídeo em que são levantados fatos inverídicos com conteúdo difamatório sobre Tiago Amaral.







"[...] verifica-se que há flagrante propaganda irregular negativa, na medida em que o representado compartilhou em sua rede social Whastapp vídeo contendo montagem audiovisual envolvendo o candidato Tiago Amaral, relacionando a imagem do candidato ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), partido do qual não é filiado, sendo de conhecimento público que o PSB detém ideais políticos diversos do seu partido atual, qual seja, o Partido Social Democrático (PSD)", diz a magistrada. "Ainda, o vídeo divulgado contém um áudio descontextualizado do ex-presidente Jair Bolsonaro, dando a entender que ele não apoiaria a candidatura de Tiago Amaral."



Publicidade





A ação foi impetrada pelo advogado Leandro Rosa, da Coligação “A Londrina que queremos” (PSD/PL/União Brasil/PRD, Avante/Agir).







OUTRO LADO





A defesa de Coronel Villa informa que já recorreu da decisão alega que o objetivo do candidato Tiago Amaral "é promover a censura de todos aqueles que buscam relembrar sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, o qual foi filiado entre 2013 e 2022". (Com informações da assessoria)