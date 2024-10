Justiça manda Filipe Barros apagar montagem com foto de Belinati no Instagram

A Justiça Eleitoral ordenou, nesta quarta-feira (9), que o deputado federal londrinense Filipe Barros (PL) apague de suas redes sociais uma montagem que uniu uma reportagem do jornal Folha de Londrina com a foto em que o prefeito do município, Marcelo Belinati (PP), posa ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e do vice-prefeito João Mendonça.





Na foto de 2022, Lula, Gleisi e Mendonça aparecem usando bonés do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), grupo tradicionalmente ligado à esquerda brasileira. Já a reportagem, publicada nesta terça-feira (8), cita o apoio de Isabel Diniz (PT) a Maria Tereza no segundo turno das eleições municipais.

Tanto a reportagem quanto a foto são verdadeiras, no entanto a juíza Camila Tereza Gutzlaff Cardoso, da 42ª Zona Eleitoral, explicou na decisão que a postagem compartilhada por Barros no Instagram causou confusão por trocar a foto original da reportagem.





"O representado [Filipe Barros] realizou montagem em notícia veiculada pela Folha de Londrina, trazendo imagem dissociada da original com intuito de vincular a imagem da candidata ao MST, que sabidamente tem rejeição perante o eleitor da cidade", explicou a magistrada no texto.





A juíza também ressaltou as últimas declarações da candidata de Marcelo Belinati à prefeitura, em que ela recusou publicamente o apoio da prefeiturável petista.

"Conforme noticiado amplamente na mídia no dia de ontem (8) pela candidata Maria Tereza, ela não aceitou o apoio da candidata derrotada do PT Isabel [...] Diante disso, constata-se que as alegações supracitadas ofende a imagem da candidata ao trazer informação desconexa da notícia com a imagem, em montagem realizada com potencial de causar confusão no eleitor, bem como causar prejuízo à candidatura de Maria Tereza", concluiu Gutzlaff.





A Justiça Eleitoral concedeu o prazo fixo de 24 horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitando-se o limite até R$ 30 mil.