Kamala Harris tem 44% das intenções de voto; Trump tem 42%, diz pesquisa

Pesquisa de intenção de voto da Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira (23) mostra que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o republicano Donald Trump estão tecnicamente empatados na corrida presidencial dos EUA.



Harris tem 44% das intenções de voto contra 42% de Trump. A diferença está dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Levantamento foi feito entre segunda e terça-feira, depois que o presidente Joe Biden desistiu da disputa no domingo (21) e apoiou Kamala como sucessora. Foram entrevistados 1.241 adultos dos EUA, incluindo 1.018 eleitores registrados.

Kamala e Trump estavam empatados em 44% na última pesquisa Reuters/Ipsos realizada em 15 e 16 de julho.



A vice-presidente conquistou número de delegados necessários para indicação do partido, segundo levantamento da AP (Associated Press). Pesquisa não oficial mostrou Harris com mais de 2.500 delegados, bem acima dos 1.976 necessários para a nomeação.

Ela ainda é pré-candidata do Partido Democrata. Kamala tem menos de quatro meses para convencer os americanos de que é a pessoa certa para liderar o país.



Harris chegou nesta terça-feira (23) a Milwaukee para o comício em Wisconsin. O local também foi sede, há poucos dias, da convenção republicana, que consagrou o líder do partido, Donald Trump, após ele ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato, no dia 13 de julho. Wisconsin é também um dos cinco ou seis estados que decidirão o rumo das eleições presidenciais de 5 de novembro.



Trump liderava a disputa no estado contra Biden, mas ainda é cedo para saber se manterá a vantagem contra Harris.