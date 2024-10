Kamala tem 49%, e Trump, 46% em nova pesquisa a 13 dias da eleição

Uma nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (23) aponta que Kamala Harris, atual vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, é a intenção de voto de 49% dos eleitores americanos. Empatado dentro da margem de erro -de 3,3 pontos percentuais-, o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, aparece em 46% das respostas obtidas.





O levantamento realizado pela YouGov e encomendado pela revista The Economist também questionou os eleitores acerca de suas visões sobre os rumos do país. Para 65% dos entrevistados, os EUA estão "no caminho errado", ante 24% que dizem acreditar que a direção está correta.





Nesse sentido, os eleitores expressaram sua opinião também em relação ao governo democrata de Joe Biden: 57% afirmam desaprovar a gestão, enquanto 38% dizem aprovar. Entre os maiores problemas enfrentados pelo país, os eleitores listaram inflação (25%), imigração (23%), oferta de empregos e economia (11%), sistema de saúde (10%), aborto e mudanças climáticas (ambos com 7%).





Na corrida eleitoral entre Kamala e Trump, todos esses assuntos foram caros às campanhas, que tiveram o desafio de convencer o eleitorado a votar. A 13 dias do pleito, previsto para 5 de novembro, nada indica um resultado claro, já que o sistema de Colégio Eleitoral em que a política americana é baseada precisa ser considerado.





Segundo os dados obtidos pela pesquisa, 39% dos eleitores dizem acreditar que Trump sairá vitorioso da disputa, contra 36% que declaram ao mesmo sobre Kamala. Isso embasa a convicção dos entrevistados quanto ao sistema de votação: 44% afirmam acreditar que a democrata terá maior número de votos totais ante 35% que projetam esse cenário para o republicano; o resultado final, no entanto, soa diferente: 38% dizem crer que Trump vencerá no Colégio Eleitoral, contra 33% que dizem acreditar em Kamala.





Essa diferença foi observada na eleição de 2016, quando a democrata Hillary Clinton obteve 3 milhões de votos a mais que Trump e, devido à divisão do Colégio Eleitoral, perdeu a eleição com 77 delegados a menos que o adversário.





O cenário acirrado da disputa deste ano é similar. Desde agosto, Kamala permaneceu ligeiramente à frente nas projeções realizadas pelo agregador de pesquisas FiveThirtyEight. Na última sexta-feira (18), no entanto, Trump ultrapassou a democrata e figurou na liderança com 52% de chance de vitória. A mesma virada de jogo foi observada nas projeções da revista The Economist e do estatístico Nate Silver.





As diferenças apontadas pelas projeções, bem como as vantagens registradas pelas pesquisas podem não ser suficientes para estabelecer um resultado claro. Nesta reta final, as campanhas devem investir em angariar votos pelos sete estados-pêndulo e, assim, conseguir o maior número de delegados do colégio eleitoral.





A pesquisa da YouGov ouviu 1.615 cidadãos americanos maiores de 18 anos, entre 19 e 22 de outubro, pela internet.