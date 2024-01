Lei do Sistema Viário será debatida em audiência na Câmara de Londrina

O PL (Projeto de Lei) nº 63/2023, do Executivo, que trata do Sistema Viário de Londrina, foi apresentado e debatido com a população no dia 26 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 19h, em audiência pública coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação da CML (Câmara Municipal de Londrina).





A audiência aconteceu no auditório do campus Piza da Universidade Anhanguera/Unopar, na avenida Paris, 675.

Publicidade

Publicidade





O evento foi transmitido pelo Youtube e Facebook da Câmara e os interessados puderam participar tanto de forma presencial quanto remota. Quem preferisse participar de modo presencial poderia fazer cadastro antecipadamente.





O cadastro, no entanto, não garantia reserva de lugar, visto que a ocupação do auditório, com cerca de 200 cadeiras, ocorrerá por ordem de chegada.

Publicidade





No dia da audiência, a CML publicou um link, junto com o vídeo de transmissão nas mídias sociais, para aqueles que desejarem fazer uso da palavra por vídeo, pelo aplicativo Zoom. A participação também pôde ocorrer por meio do envio de mensagem em texto ou áudio, pelo WhatsApp.





PROPOSTA

Publicidade





De autoria do Executivo Municipal, o projeto trata do Sistema Viário Básico do Município de Londrina e atualiza as regras da Lei Municipal nº 12.237/2015 (atual Lei do Sistema Viário), complementar à Lei Geral do Plano Diretor.





O vereador Eduardo Tominaga (PSD), líder do prefeito na Câmara, explica que o PL delimita a estruturação das vias no município e exemplifica que a proposta retira a previsão de duplicação da avenida Duque de Caxias, no trecho entre a avenida Juscelino Kubitschek e a BR-369.





“O projeto é muito importante porque trata de vários assuntos relacionados, por exemplo, à largura das avenidas e das ruas, e aos novos loteamentos, quando eles forem feitos, de que forma sua infraestrutura tem que estar distribuída. A gente também tem questões relacionadas às diretrizes de duplicação, inclusive em avenidas já consolidadas aqui do município. Vou dar o exemplo da avenida Duque de Caxias que, na lei atual, tem uma diretriz de duplicação, mas que, na visão do poder público e também da sociedade civil organizada, dificilmente vai ser executada. Ela, no dia a dia, interfere, por exemplo, nas obras que os empresários, os empreendedores querem fazer para poder ampliar seus negócios”, pontuou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: