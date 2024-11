Líder da Câmara de Londrina fala em votar Projeto de Lei para sede da Codel e Ippul nesta quinta-feira

Passado o período solicitado pela equipe de transição do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD), tudo indica que o PL (Projeto de Lei) n° 176/2024, que pode viabilizar uma nova sede para o Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) e o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), seja votado nesta quinta-feira (28). O texto passou em primeiro turno com 17 votos favoráveis, mas entendimentos diferentes durante a transição adiaram a votação definitiva.





Em entrevista à FOLHA na última terça (26), o líder do Executivo na CML (Câmara Municipal de Londrina), vereador Eduardo Tominaga (PP), afirmou que ainda aguardava uma posição da equipe de transição.

“A previsão é que seja votado na quinta. Nós acatamos com muita tranquilidade o prazo que foi solicitado, inclusive da minha parte. Sabemos que muitos ficaram preocupados, principalmente servidores da Codel e pessoas que ajudaram na construção do projeto. Mas a preocupação de fato é não deixar a Codel sem local de trabalho a partir de 1° de janeiro de 2025, que é o prazo para desocupar o prédio onde eles estão”, diz o vereador.





Questionado se poderia retirar novamente de pauta o PL, Tominaga garantiu que “o prazo que precisávamos dar para eles avaliarem foi dado” e que aguardava retorno para estudar com o governo a sequência da tramitação. Nesta quarta (27), o líder sinalizou que o projeto seguia na pauta da Câmara. São necessários 13 votos para aprovar o PL.





O presidente da Codel, Fábio Cavazotti, reforçou em um ofício encaminhado à CML na semana passada sua defesa do projeto. Ele já havia se manifestado no plenário da Câmara no começo de novembro, quando a tramitação em regime de urgência foi aprovada pelos parlamentares.





